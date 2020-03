Coronavirus, Higuain scappa in Argentina: ora isolamento obbligatorio

Coronavirus: il punto sul caso Higuain

Coronavirus Higuain | I contagi in Italia continuano ad aumentare, e adesso anche nel mondo del calcio sono stati tantissimi i colpiti dal virus. Tutto fermo nella nostra penisola, con un’emergenza che ha scatenato un vero e proprio fuggi fuggi generale, anche da parte di alcuni calciatori. E’ il caso di Higuain, che è tornato in Argentina per stare vicino alla mamma malata: il Pipita però è stato ovviamente sottoposto a più controlli, specie perchè di ritorno da un paese ad alto rischio come il nostro.

Ora, stando alle norme designate dal Presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernandez, ora il centravanti sarà costretto ad un isolamento obbligatorio di 14 giorni: “Nessuno può muoversi di casa, il provvedimento sarà in vigore fino al 31 marzo”.

fonte goal.com

Coronavirus Italia: aumentano i controlli

Tornare in Argentina è stato un vero e proprio calvario per Higuain, specie dopo i tantissimi controlli. Una volta che il Pipita sarà di ritorno dalla patria, ecco che sarà di nuovo sottoposto ad altri esami. In più un’altra disposizione: stando a quanto riportato da La Farnesina, le persone che entrano in Italia, con qualsiasi mezzo di trasporto, anche in assenza di sintomi di COVID-19, siano sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento domiciliare per 14 giorni.