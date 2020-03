Coronavirus, Grassani: “Non esistono norme ma si può non pagare”

Coronavirus, Grassani annuncia novità

Ultime Coronavirus | Mattia Grassani, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è stato interpellato dal Corriere dello Sport in merito al taglio degli stipendi dei calciatori:

Ultime Coronavirus, cosa succede alla Serie A

Sospensione?

“In materia sportiva non esiste una norma. Questa andrebbe presa dal senso giuslavoristico. Il codice civile disciplina il caso dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione”.

E quindi?

“Quindi tanto le società, quanto i tesserati non sono obbligati a rispettarla”.

Non si paga?

“Teoricamente sì. E posso assicurarle che diversi presidenti si sono già mossi con i loro uffiili legali per trovare una strada che eviti il collasso generale. Nessuno vuole risparmiare o speculare ma bisogna salvaguardare il rischio d’impresa”.

Recuperare il 30 giungo?.

“Sì. Naturalmente, qualora il ritardo fosse inferiore al periodo di sosta forzata, verrebbero pagati solo per la fase di extension del calcio. Se si andrà in campo fino a luglio i tesserati prendono mezzo stipendio. O in alternativa: vengono pagati adesso e poi giocano a luglio senza stipendio”.