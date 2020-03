Coronavirus, Galliani: “Serie A? Ora serve l’arbitrato”

Coronavirus, Galliani: “Ora serve l’arbitrato”

Ultime Coronavirus | Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

Ultime Milan, parla Galliani

«Io sono pazzo. L’altra sera ho rivisto la finale di Atene 2007 sentendo al telefono Dida, Oddo, Costacurta, Maldini, Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Kakà e Inzaghi. Li ha segnati tutti? Pippo è il nostro capopopolo. Carino anche Sheva che ieri mi ha chiamato. Sono chiuso in casa a Milano. Io e la signora filippina che segue la casa, è una casa grande. Purtroppo è una gran cuoca, sono a rischio e non esco».



Problemi con il calcio?

«L’Uefa ha fatto benissimo a spostare Euro2020 e la Fifa si è adeguata con la Coppa America ma in Sud America avvertono meno il problema. La ripresa dei campionati potrebbe essere a maggio, ci sarebbero i tempi per concluderli».



Playoff l’ha considerata?

«Sono per il rispetto del regolamento. Siamo partiti in un modo e in quel modo dobbiamo finire. Se non si dovessero completare tutte e 38 le giornate sarebbe giusto finire all’ultimo turno disputato come la F1 e le moto. Mi auguro che non ci sia bisogno di questo e che tutto si risolva nel migliore dei modi.

Tutti tirano la dalla loro parte, invece mi complimento con la Lega Pro che ha preso una direzione unica. Ricordo che sono stato anche presidente della Lega di A, per questo dico che Francesco Ghirelli è stato il primo a istituire un comitato di crisi. Il calcio non è soltanto Ronaldo, Ibra e Messi, è fatto di giocatori di altre categorie che guadagnano poco».



Tagli agli stipendi?

«Mi lasci dire che non ci siamo. Dieci, quindici, venti per cento: ma che senso ha indicare numeri a capocchia? Servirebbe affidarsi alla migliore società di revisione del mondo, autonoma e indipendente, e le si chieda nei tempi corretti di fare la conta dei danni».



E poi?

«Sulla base delle sue conclusioni si potrà stabilire il taglio dei compensi, magari prevedendo dei premi sulle stagioni successive. Serve un arbitrato che capisca quanto perde il calcio e proceda con i tagli. Il resto sono soltanto chiacchiere, demagogia, improvvisazione e nessuno può sapere».



Il lodo Galliani.

«Semplice buonsenso. E mi sia riconosciuto un filo di esperienza».