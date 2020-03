Coronavirus: deceduto a 47 anni un carabiniere, bisogna inasprire le misure

Ultime Coronavirus: in Italia più vittime che in Cina: 3405. I guariti sono 4440, positivi oltre 33mila. Per fortuna ad oggi non c’è nessun caso grave tra i bambini ma la Lombardia è allo stremo.

Come riportato da Sky il governatore della Lombardia Fontana ha chiesto al governo misure più rigide. A Milano ieri si è registrato un boom di contagi 534 in un giorno.

Intanto il paziente 1 di Codogno sta guarendo e potrà tornare presto a casa ma le persone che ancora sono in giro sono ancora troppe per questo il governo studia una nuova stretta aprendo anche all’intervento dell’esercito.

Come si esce dall’emergenza? Difficile se si continua di questo passo e anche per questo l’Inps da il via all’assunzione di medici e infermieri in pensione.

Ultime Coronavirus: l’emergenza si allarga

Colpita ora è tutta la penisola. Anche nel Lazio c’è la prima zona rossa: si tratta di Fondi, in provincia di Latina, dove sono saliti a 40 i casi di positività dopo una festa di Carnevale.

Ed il virus avanza anche in Europa. In Spagna 17 mila casi, in Germania oltre 10 mila. Per questo motivo sarà compito del governo nei prossimi giorni inasprire ulteriormente le misure per il contenimento del coronavirus, ad esempio con la chiusura di altre attività produttive. Attilio Fontana, collegato a Mattino 5, ha dichiarato in mattinata:

“Purtroppo è una decisione che va presa entro il fine settimana, anche perché scade il vecchio Dpcm”.

Il tutto mentre a Bergamo si piange un’altra vittima del coronavirus tra le forze dell’ordine: o nella notte è morto un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell’Arma. Era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli a Bergamo.