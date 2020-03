Coronavirus Campania, De Luca in diretta usa il pugno duro

Coronavirus Campania De Luca | Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha commentato in diretta Facebook gli ultimi aggiornamenti riguardo l’emergenza in Campania del Coronavirus. Previsto il picco di contagi nella Regione entro inizio del mese di aprile.

Coronavirus Napoli: De Luca contro il Governo, i cittadini e fa le previsioni

“3000 contagiati previsti per inizio aprile. Le mezze misure non risolvono il problema. Continuo ad osservare come l’Italia si confermi un paese del mezzo e mezzo e del fare finta. L’autocertificazione è solo finzione, non ci sono controlli.

Ho apprezzato l’arrivo dei militari in Campania, ma non so se questo basterà. Se perdiamo i controlli su una Regione molto popolosa come la Campania i morti saranno a migliaia. Il 20% di cittadini continua a non rispettano il decreto e si trova per strada. La Protezione Civile ci ha mandato soltanto 5 macchinari polmonari e talmente tante poche mascherine che mi vergogno a dire il numero. Per fortuna abbiamo raggiunto accordi importanti per i macchinari, ma i tempi sono più lunghi. Metà settimana prossima, invece, arriveranno un milione di mascherine.

Nella giornata di ieri a San Giuseppe si vendevano per strada le zeppole, forse erano farcita con la crema al Coronavirus, siete delle bestie. Sento dei tantissimi laureati in questo periodo che vorrebbero organizzare feste, vi ci mando i carabinieri con i lanciafiamme”.