Coronavirus, Brescia e Atalanta si abbracciano: “Divisi sugli spalti, uniti dal dolore”

Coronavirus, l’abbraccio sugli “spalti” di Brescia e Atalanta: “Uniti nel dolore”

Coronavirus – Brescia e Atalanta | Non è un periodo facile per Bergamo e Brescia, al contrario. La situazione è veramente critica per l’intera Penisola, ma in particolar modo per la Regione Lombardia. I contagi continuano ad aumentare, così come i numeri drammatici dei decessi che la Protezione Civile registra ogni giorno. I calciatori continuano a lanciare i propri appelli, il mondo del calcio fa la sua parte per cercare di rendere chiara la situazione d’emergenza ai cittadini, con i calciatori che danno il simbolico contributo attraverso la propria fama. Non sono solo i giocatori però a lanciare gli appelli, questa volta è sugli ‘spalti’ che si registra un meraviglioso messaggio lanciato dai tifosi dei club lombardi, Brescia e Atalanta. Una rivalità storica tra le due squadre, pronta a cessare di esistere, almeno adesso che il calcio veramente passa in secondo piano.

Lo striscione esposto a Sarnico di Brescia e Atalanta

Lo striscione apparso a Sarnico, Comune che si trova praticamente a cavallo tra le due province, Brescia e Bergamo, è un messaggio di positività importante. All’interno dello stesso striscione, si vede disegnato un calciatore con la maglia dell’Atalanta e l’altro con quella del Brescia, pronti ad unirsi in un abbraccio per supportare il dolore legato all’allarme Coronavirus. Un messaggio meraviglioso da parte dei tifosi, con la scritta ben chiara: “Divisi sugli spalti, uniti dal dolore”. Di seguito, lo striscione da parte dei tifosi.