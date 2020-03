Calciomercato PSG: scelto Allegri, contatti avviati con l’entourage dell’allenatore

Ultime notizie calciomercato Allegri PSG | Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina ad allenatore. L’ex allenatore della Juventus, nelle ultime settimane, secondo voci di mercato, è stato accostato al Paris Saint-Germain. A fine stagione, l’attuale allenatore Tuchel lascerà la panchina del club francese e il direttore sportivo del PSG, Leonardo, vorrebbe portare un allenatore italiano alla guida del club parigino. Nelle scorse settimane si è parlato di un duello tra Sarri e Allegri per quella panchina, ma ora sembra che tutto sia deciso. Maurizio Sarri ha un lungo contratto con la Juventus e quasi sicuramente non lascerà il club bianconero a prescindere come andrà a concludersi la stagione.

Ultime PSG, Allegri pronto a tornare in panchina

Ennesima stagione con la Ligue 1 ormai messa in cassaforte e quarto di finale di Champions League raggiunto grazie alla rimonta contro il Borussia Dortmund. Eppure il futuro di Thomas Tuchel sembra ormai deciso. Il tecnico non resterà la prossima stagione al Paris Saint-Germain, che si prepara ad una vera e propria rivoluzione anche per quanto riguarda l’acquisto e le cessioni di diversi calciatori. Come riportato da Foot Mercato, Leonardo avrebbe scelto il prossimo tecnico che guiderà il PSG, si tratta dell’ex Juventus Massimiliano Allegri. Pare che tra il tecnico toscano e il Psg siano già stati avviati i contatti per il contratto che verrà firmato.