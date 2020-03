Calciomercato Napoli: Pessina tra gli obiettivi

Ultime Napoli, gli azzurri guardano ancora in casa Hellas Verona. Piace Pessina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società azzurra segue da vicino il talento dell’Atalanta.

In questi mesi, il Napoli di De Laurentiis ha creato buoni rapporti col Verona di Maurizio Setti. In attesa che riprenda il campionato proprio con lo scontro diretto al Bentegodi, in gennaio è stata conclusa l’operazione Amir Rrhamani, il difensore è stato lasciato in prestito fino al termine della stagione. E sarebbe andata in porto anche la cessione del centrocampista Nordin Amrabat, se il marocchino non avesse rifiutato per scegliere Firenze.

Al Napoli, oggi, piace anche Marash Kumbulla, classe 2000, ambito da diversi club. Ma l’ultima tentazione del Napoli è il centrocampista di 22 anni, Matteo Pessina che al Verona è in prestito e il cartellino è dell’Atalanta.

Tuttavia il centrocampista monzese si è palesata anche la Roma e dunque non sarà facile vincere l’asta visto che il suo prezzo è tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Ultime Napoli: gli azzurri vogliono Castrovilli

Il Napoli però guarda anche in casa Fiorentina dove gioca Gaetano Castrovilli, sul quale De Laurentiis ha già provato l’assalto a gennaio, ma Commisso non intende vendere e lo valuta 40 milioni. Una richiesta che non ha spaventato il patron azzurro che sarebbe disposto ad aprire una trattativa per portarlo a Napoli.