Calciomercato Napoli: gli azzurri pensano anche a Loren

Notizie Calcio Napoli | Gli azzurri guardano ancora in Liga. Come riportato dal Corriere dello Sport, prrim’ancora di Llorente (l’ultimo ad atterrare a Castel Volturno), il Napoli negli ultimi anni ha sempre pescato in Spagna.

Fabian Ruiz è il capolavoro di Cristiano Giuntoli, che due anni fa convinse il calciatore con blitz in piena regola anticipando tutti e pagando 30 milioni di euro per quello che diventerà rapidamente campione d’Europa under 21 e miglior calciatore della competizione.

Lo scorso anno Pablo Fornals gli ha rubato il sonno, almeno fino a quando è diventato impossibile competere con i soldi del West Ham, e nell’estate più recente, con il Real, si è parlato tantissimo di Valverde. A gennaio è arrivato Lobotka.

In futuro, tuttavia, potrebbero arrivare altri colpi. Marc Cucurella avrà ventidue anni a luglio, nel Getafe è un riferimento e sa giocare in diverse posizioni di campo.

In attacco invece Giuntoli segue Luka Jovic, che con Zidane sta trovando poco spazio nonostante i sessanta milioni di euro spesi.

Ultime Napoli, i colpi dalla Spagna

Ma gli azzurri seguono anche altre stelle come Lorenzo Jesus Moron Garcia e Loren Moron, pure lui di stanza al Betis, dove s’è formato ed è esploso Fabian.