Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz dice addio? | La stagione di Fabian Ruiz ha vissuto alti e bassi sia con Carlo Ancelotti che con Gennaro Gattuso. Con il primo era utilizzato soprattutto in un centrocampo a due o da esterno con risulati molto positivi. Con Gattuso, inzialmente, ha vissuto un momento di particolare difficoltà per il nuovo ruolo da play.

Calciomercato Napoli, l’agente di Fabian Ruiz spaventa gli azzurri

Lo scarso rendimento aveva portato a voci di una possibile cessione in estate con Real Madrid e Barcellona interessati. Durante la prossima finestra di calciomercato, infatti, si prospetta una vera e propria asta per lo spagnolo classe ’97. Il suo agente Alvaro Torres, in un’intervista a Marca, ha parlato del suo futuro.

“Il Napoli sta vivendo un’annata difficile dovuta ai tanti cambiamenti che ha affrontato. Addio in estate? Non posso negare nulla. Ci sono tanti top club interessati a lui che mi hanno chiamato, il Napoli ne è a conoscenza. E’ il miglior giocatore Under 21, ha disputato tre ottime stagioni tra Betis e Napoli e tutto questo porta i club ad essere interessati a lui. Inoltre sanno che Fabian sarà il calciatore del prossimo decennio.

Notizie Napoli, Fabiàn Ruiz non rinnova

L’attuale contratto di Fabian Ruiz con il Napoli scade nel 2023. Alvaro Torres a Marca ha parlato anche della possibilità di rinnovare con gli azzurri.

“Abbiamo accantonato le trattative per il rinnovo per un po’, fino alla fine della stagione. Clausola? No, non ce l’ha. E non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento”.