Ultime Napoli: Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona

Ultimissime calcio mercato Napoli Fabian Ruiz Barcellona | Continuano le tante voci di mercato che riguardano il talento del Napoli Fabian Ruiz. Il giovane centrocampista spagnolo, arrivato nel 2018 dal Betis Siviglia, è in netta ripresa sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Con l’emergenza Coronavirus i club sono fermi, ma le società iniziano a programmare la stagione prossima anticipandosi con il calcio mercato. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il Barcellona continua tra i tanti obiettivi proprio il centrocmapista azzurro Fabian Ruiz. Per il centrocampista del Napoli la strada sembrerebbe in salita, c’è forte anche la concorrenza del Real Madrid per riportare in Liga il calciatore. Intanto, Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, allontana qualsiasi club volesse fiondarsi sul talento acquistato da Giuntoli per 30 milioni, fissando un prezzo molto elevato per qualsiasi club.

Calciomercato Napoli: il Barcellona vuole Fabian Ruiz, De Laurentiis chiede 100 milioni

La complicazione potrebbe però arrivare dalle pretese del presidente Aurelio De Laurentiis che, prima della crisi, aveva fissato il prezzo del calciatore spagnolo a non meno di 100 milioni. Restando così le cose si tratterebbe di un investimento esoso che forse Bartomeu non è convinto di fare. Anche per il ricchissimo Barcellona la cifra richiesta dal Napoli è da considerarsi shock, probabilmente se ne tornerà a parlare nella prossime settimane.