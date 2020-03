Ultime Napoli, Castrovilli nel mirino: sfida con Inter e Juventus

Calciomercato Napoli Castrovilli | Gaetano Castrovilli, giovane talento della Fiorentina, si sta mettendo in mostra con una grande stagione alla sua prima in Serie A. Sul calciatore classe 1997 c’è il forte interesse di Inter e Juventus che puntano a una maxi asta per la prossima stagione.Il patron dei viola, Rocco Commisso, punta su di lui e la permanenza dei migliori calciatori in rosa più l’acquisto di tanti altri giovani talenti. Castrovilli è anche entrato a far parte del giro della Nazionale di Roberto Mancini e con l’Europeo posticipato al 2021 potrebbe essere uno dei pilastri del centrocampo. Intanto Rocco Commisso non tratterà con nessun club per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. A lui pensa il Napoli, con De Laurentiis in prima persona che vorrebbe portarlo in azzurro.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole Castrovilli

La richiesta di Commisso di circa 40 milioni non spaventa De Laurentiis, che già per Amrabat dell’Hellas Verona era pronto a sborsare oltre 20 milioni. Il Napoli potrebbe cedere Allan o Fabian la prossima estate e vorrà rimpiazzare i calciatori nel miglior modo possibile.

Intanto, Pantaleo Corvino, l’ex ds della Fiorentina ha parlato proprio della valutazione di 40 milioni che c’è in giro di Castrovilli: “Forse solo a una gamba vale 40 milioni (ride, ndr). Tanti club sono sulle sue tracce da tempo“.