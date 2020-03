Calciomercato Milan: Milik nel mirino, i dettagli

Calciomercato Milan: Milik piace, scambio?

Ultime Milan, Milik potrebbe arrivare a Milano. Potrebbe essere il polacco il “nuovo Ibra”. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri cercano una prima punta.

Nonostante il club sia ancora virtualmente proprietario di Piatek e Andrè Silva, oltre che di Zlatan Ibrahimovic, il Milan dovrà cambiare qualcosa in attacco.

Ibra sembrava a gennaio poter finire proprio al Milan ma De Laurentiis non ha mai aperto seriamente a questa ipotesi. Tuttavia sembra curioso che le mosse del club azzurro seguano o anticipino quelle rossonere.

A oggi a Napoli tutto ruota intorno ad Arkadiuzs Milik, il centravanti polacco fatica a trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2021. Le ultime voci dicono che Giuntoli abbia preso contatti con il Real Madrid per Luka Jovic. Tra l’altro i croato era stato seguito proprio da Boban e Maldini. Pagato 65 milioni di euro all’Eintracht Francoforte l’attaccante si è perso a Madrid. Il Napoli ha già preso Andrea Petagna dalla Spal che però sarà il sostituto di Fernando Llorente. Mentre serve un altro attaccante per sostituire il polacco.

Mercato Milan, Calhanoglu possibile contropartita

Per questa ragione potrebbe partire Milik. Il club rossonero potrebbe assiurare all’attaccante quella maglia da titolare che al San Paolo gli manca da troppo tempo. In casa rossonera magari ambirebbero uno scambio, ricordando che Rino Gattuso ha sempre stimato il turco Calhanoglu.