Calciomercato Milan, Ibrahimovic al Monza? | Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere lontano dal Milan, già dalla prossima stagione. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vorrebbero portarlo al Monza, squadra lanciatissima verso la Serie B dopo un grande campionato in Serie C. Un sogno che può diventare realtà se l’ex Presidente del Milan, da sempre in ottimi rapporti con l’attaccante svedese, decidesse di mettere in scena uno dei suoi super colpi di mercato.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic-Monza: la verità di Brocchi

La carriera di Zlatan Ibrahimovic, dunque, potrebbe continuare in Serie B se la prossima stagione Silvio Berlusconi dovesse trovare un accordo economico con il centravanti. Christian Brocchi, attuale allenatore del Monza, non ha chiuso le porte alla possibilità dell’affare, tutt’altro. Ai microfoni di Telelombardia ha parlato di questo scenario di mercato.

“Non c’è nulla di sbagliato nel pensare che Ibrahimovic possa vestire la maglia del Monza. L’unica cosa sbagliata è pensare che questo non sia possibile”.

Rifondazione in Serie B? “Abbiamo una società da Champions League, non da Lega Pro. Abbiamo un grandissimo Presidente e un grande amministratore delegato, tifosissimo del Monza. In tantissimi anni di carriera hanno dimostrato di essere tra i più grandi dirigenti del calcio italiano“.

Notizie Milan, Ibrahimovic in scadenza a giugno

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha radicalmente cambiato le carte della società. Dopo un periodo negativo, lontano dalla zona Europa, lo scossone Ibrahimovic nello spogliatoio ha ribaltato la situazione. I rossoneri sono settimi in Serie A, in piena zona Europa League, a soli 3 punti dal Napoli. Il contratto dello svedese con il Milan, però, scade a giugno e non sono stati del tutto positivi i primi contatti con Mino Raiola per il rinnovo.