Calciomercato Lazio, Szoboszlai è un obiettivo

Ultime Lazio, Lotito pensa in grande vuole Szoboszlai. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconceleste pensa ad un grande colpo in mezzo al campo.

Dopo un anno da favola, il club capitolino rischia di perdere i pezzi. Il primo a partire potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista piace a mezza Europa.

Ma la Lazio dovrà giocare la Champions e per questo motivo il serbo, in caso di cessione, dovrà essere sostituito. L’annata finirà in ritardo quest’anno, cosa che probabilmente rallenterà il valzer sul futuro del giocatore serbo. Che è ormai una costante estiva da due anni a questa parte. Sul calciatore resta forte l’interesse del Paris Saint Germain che si è già mosso, avviando dei colloqui informali. Presto per dire che il club parigino sarà l’approdo finale di Milinkovic che ha estimatori anche in Premier.

La Lazio resta in attesa. Milinkovic non è sul mercato, ma se dovesse arrivare un’offerta molto importante potrebbe essere ceduto.

Ultime Lazio: due colpi

L’acquisto per rimpiazzarlo sarà doppio: un elemento esperto ed un giovane di grande prospettiva. Per il primo profilo il nome giusto potrebbe essere quello del milanista Bonaventura che si svincola a fine anno. Per il futuro piace tanto l’ungherese del Salisburgo Szoboszlai che la Lazio ha messo nel mirino già da un anno. È reduce da una stagione in chiaro scuro ma le sue qualità sono fuori discussione.

Il problema è che il club nell’orbita RB è una bottega cara e lo valuta almeno 40 milioni. E poi c’è la soluzione interna: dare più spazio a Cataldi.