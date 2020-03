Calciomercato Juventus, Pogba: Raiola fa il punto della situazione

Calciomercato Juventus, Raiola spinge verso il Real: le parole dell’agente del francese

Calciomercato Juventus – Pogba | E’ tornato a tuonare Mino Raiola, senza rinunce. Sì, perché ai microfoni dei colleghi spagnoli di Marca è tornato a parlare con la stampa. Lo ha fatto proprio al giornale madrileno, rivelando news importanti legati proprio a Paul Pogba e al club del Real Madrid: “Già in passato c’è stato qualcosa con il Real per Paul e – aggiunge – mi piacerebbe portare un mio campione ai blancos, ci sono ottimi rapporti tra me e la società”.

Ecco, il potente agente del francese non si nasconde troppo, con le difficoltà vissute a Manchester annunciate sempre da lui: “Paul non sta passando un bel momento, ma facciamo chiarezza che in Inghilterra sono molto sensibili: lui si sta concentrando per disputare un grande finale di stagione con il Manchester United. Vuole tornare e dare il suo contributo, fare il massimo affinché il club possa raggiungere la Champions League. A fine stagione, poi non so cosa possa succedere. C’è stato un grande interesse del Real Madrid, ma il trasferimento non fu possibile. Ora c’è Areola lì, che è un altro mio assistito, spero di piazzare un altro colpo importante portando un mio giocatore lì”.

Ultime Juventus, Paratici non vuole mollare la pista Pogba: la situazione

Mino Raiola ha praticamente aperto all’ipotesi Real Madrid, ma la Juventus non sembra intenzionata a mollare. Il ritorno di Paul Pogba in bianconero è una suggestione che resta in auge tra le idee della Juventus. Come analizzato dai colleghi di Tuttosport, l’idea sarebbe ancora concreta, perché sono diverse le ‘stelle’ da poter portare alla coorte del Real Madrid.

Mino Raiola ha parlato di ‘un giocatore’ tra i suoi campioni, e quanti sono in collaborazione con lui? Non c’è ancora niente tra le parti e Raiola lo ha fatto intendere, parlando in modo del tutto trasparente, del futuro di Pogba. Saranno comunque mesi decisivi, ciò che appare certo, è che a fine stagione il campione del Mondo dirà addio al Manchester United. E la Juventus non si tirerà indietro alla corsa sul francese.