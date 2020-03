Calciomercato Juventus, Jorginho torna in Serie A: scambio con Pjanic?

Calciomercato Juventus, Jorginho per Sarri: il tecnico potrebbe riabbracciare il suo pupillo

Calciomercato Juventus – Jorginho | E’ andato via assieme a Maurizio Sarri dal Napoli, quando Aurelio De Laurentiis nell’estate del 2018 decise di puntare tutto su Carlo Ancelotti. A Londra arrivarono assieme, con il tecnico di Figline che gli diede sin da subito le chiavi in mano del suo centrocampo a tre, anche in terra inglese. Dopo un inizio difficile, l’ex centrocampista del Napoli è riuscito a convincere tutti a Londra, tifosi e dirigenti del Chelsea, quest’anno lo ha fatto anche con Frank Lampard. E’ un pezzo pregiato dei blues e della Nazionale di Roberto Mancini, l’italo-brasiliano non è più uscito dalle gerarchie del nostro commissario tecnico. Incertezza per i centrocampisti nel futuro della Juventus ed è per questo che, Maurizio Sarri, accoglierebbe molto volentieri alla Continassa il suo vecchio pupillo.

Ultime Juventus, Pjanic verso il Chelsea, arriva Jorginho: Paratici studia il colpo

Potrebbe partire il centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic. Ad inizio stagione un rendimento di alto livello, variato un po’ negli ultimi mesi. L’ex Roma potrebbe dire addio alla Serie A, facendo spazio ad una vecchia conoscenza del calcio nostrano, l’ex Napoli e perno della Nazionale, Jorginho. Stando a quanto rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, Il Chelsea sarebbe fortemente interessato al palleggiatore bosniaco, con la Juve che andrebbe a cederlo, giocandosi le proprie carte. Sul piatto c’è sì, il cartellino di Miralem Pjanic, ma potrebbe proporlo in cambio di quello di Jorginho. La valutazione del club bianconero sul bosniaco sarebbe di circa 80 milioni, un’affare su entrambi i versanti, considerando che la valutazione economica di Jorginho oscilla proprio tra i 60 e gli 80 milioni.