Calciomercato Juventus, Alaba apre all’arrivo: “Felice al Bayern, ma posso andarmene”

Calciomercato Juventus: Alaba può lasciare il Bayern Monaco

Calcio Mercato Juventus Alaba | Il mercato di Serie A continua, e lo fa con molta intensità, specie in queste ultime ore. L’allarme Coronavirus è impazzato nella nostra penisola, e le società sportive stanno approfittando di questo stop per pensare ai prossimi colpi da piazzare nella prossima stagione. In estate ci sarà parecchio movimento, e ne sa qualcosa la Juventus, che al momento continua a tenere d’occhio vari profili.

Uno su tutti? David Alaba, terzino del Bayern Monaco, che nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a GQ: “Sono felice al Bayern Monaco, ma posso andarmene”. Parole molto significative, e che non fanno che alimentare l’idea di mercato. I bianconeri hanno intenzioni di provarci seriamente, nonostante il prezzo dell’operazione sia abbastanza alto.

Juventus-Alaba: tra concorrenza e addio alla Bundes

Alaba è sicuramente un obiettivo concreto per la Juventus, ma riuscire a completare l’operazione non sarà affatto facile per il club bianconero. Sebbene il giocatore austriaco abbia per la testa l’idea di abbandonare la Bundes, dall’altra parte ci sarà da tenere in considerazione la folta e agguerrita concorrenza. Sul giocatore infatti sono piombati anche Barcellona e Real Madrid, al momento interessate ma un po più defilate. La sensazione è che tra qualche mese possa esserci un vero e proprio duello.