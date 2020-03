Calciomercato Inter: Tolisso nel mirino, le ultime

Calciomercato Inter: Tolisso nome nuovo

Ultime Inter: c’è Tolisso come idea la centrocampo. Conte ha chiesto Vidal e i nerazzurri provano ad accontentarlo prendendo il cileno o un calciatore dalle sue caratteristiche. E allora perchè non puntare su chi al Bayern ha preso proprio il posto dell’ex Juve?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe prendere un campione del Mondo. Anzi due.

A Milano non ha dimenticato Olivier Giroud. Ma soprattutto occhio al nome di Corentin Tolisso, francese anche lui, campione del Mondo come il centravanti. Il centrocampista ha vinto un Mondiale con la Francia. Ora è finito ai margini del Bayern, che gli ha comunicato la volontà di andar via.

Era arrivato in Germania dal Lione per 41,5 milioni di euro (più bonus). Tolisso piaceva allora e piace anche oggi anche alla Juventus. In quell’estate tuttavia fu un obiettivo anche del Chelsea di Conte.

Ultime Inter: quanto costa Tolisso?

Oggi, la cifra per portarlo da Monaco via si aggira sui 35 milioni, il contratto invita alla prudenza non tanto per la sua scadenza – 2022 – quanto perché assai oneroso, 7 milioni netti a stagione. Il profilo tecnico rispecchia quello della mezzala di Conte, in carriera ha sempre dato un contributo stabile di reti.

Il canale è aperto, evidentemente da riaggiornare nelle prossime settimane. Inoltre l’Inter con il Bayern parla per Perisic che sarà riscattato dai bavaresi.