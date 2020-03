Calciomercato Inter, Perisic riscattato dal Bayern Monaco: i tedeschi chiedono lo sconto

Calciomercato Inter: Perisic, il Bayern vuole lo sconto per il riscatto

Calcio Mercato Inter Perisic | Il mercato di Serie A continua con grande intensità, e nelle ultime ore si sta attivando soprattutto l’Inter, che al momento sta cercando di risolvere un paio di situazioni in uscita. Oltre a trattare per un’eventuale cessione di Lautaro, il club nerazzurro pensa a Perisic, attualmente in prestito al Bayern Monaco, e completamente fuori dai piani di Conte.

Il club bavarese ha intenzione di riscattare il croato, ma chiede uno sconto sui 20 milioni di euro stabiliti in estate. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, l’intenzione sarebbe quella di chiudere per i 15. Una buona cifra che incasserebbe l’Inter, considerando anche il peso tolto dai 4,6 milioni che Perisic percepisce annualmente come stipendio.

News Inter: e il riscatto di Icardi?

Perisic con molte probabilità sarà riscattato dal Bayern Monaco, e adesso si spera anche in Icardi. Il PSG è abbastanza soddisfatto di lui, ma qualche piccolo disguido ha reso il tutto molto più dubbio rispetto a prima. L’attaccante argentino rischia di tornare a Milano, e da lì in poi si aspetterà qualche offerta da parte di qualche pretendente. Queste ultime non mancano di certo, specie in Italia con la Juventus. I bianconeri si sono già attivati, la notizia.