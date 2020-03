Calciomercato Inter, ancora Giroud: il francese arriva in estate

Calciomercato Inter, Giroud è una pista che non tramonta: la situazione

Calciomercato Inter – Giroud | Non tramonta la pista che porta Olivier Giroud in Serie A e precisamente in casa Inter. Sì, perché la Lazio di Igli Tare continuerà a monitorare il campione del Mondo, ma i nerazzurri restano molto attivi per il francese. Sul taccuino di Marotta e Ausilio è un nome praticamente mai sparito, nonostante la società di Milano si sia molto attivata anche per i piani B, C e D. La verità è che non vuole restare a secco il prossimo anno Steven Zhang, dopo essersi concentrato più sul mercato per gli altri ruoli e non per la riserva di Lukaku e Lautaro. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, vorrà con sé un nuovo attaccante e in cima ai suoi desideri ci sarebbe ancora il centravanti avuto a disposizione nella sua annata trionfale al Chelsea, in Premier League.

Ultime Inter, Tolisso e Giroud: asse tutta francese per i nerazzurri che verranno

Non solo Tolisso dunque, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe lavorando su un’asse tutta francese per il prossimo anno. Olivier Giroud resta a tutti gli effetti un obiettivo della società nerazzurra, nonostante la forte concorrenza della Lazio. Al momento l’ostacolo è rappresentato non solo dall’idea di Giroud, di voler arrivare in Italia per trovare un ruolo da protagonista assoluto – che troverebbe alla Lazio – ma anche la possibilità di vedere un nuovo spazio, ancora aperto, ai blues. Frank Lampard, al Chelsea, praticamente gli ha concesso più spazio in quest’ultimo periodo e potrebbe essere cambiato tutto nella testa dello stesso centravanti francese. L’Inter farà leva sul proprio allenatore: i rapporti tra Antonio Conte e Olivier Giroud non si sono mai incrinati.