Calciomercato Inter, Coutinho obiettivo concreto: concorrenza dello United

Calciomercato Inter: Coutinho, è sfida con lo United

Calcio Mercato Inter Coutinho | Un mercato davvero infuocato quello dell’Inter, che in queste ultime settimane si sta attivando parecchio sia in entrata che in uscita. Il caso più spinoso da risolvere è senza ombra di dubbio quello relativo a Lautaro Martinez, corteggiato giorno dopo giorno dal Barcellona, e al momento molto vicino alla partenza in estate. Molto probabile infatti che i nerazzurri riescano a chiudere per la cessione, ma occhio anche ad una possibile contropartita sul piatto: Coutinho.

Il brasiliano è un vero e proprio rimpianto per Ausilio e dirigenza, ed è per questo che riportarlo in Italia sarebbe sicuramente una pista interessante. Attualmente l’ex Liverpool è in prestito al Bayern Monaco, ma appare difficile un suo riscatto a 120 milioni di euro. Considerato fuori dai piani del Barcellona, Coutinho potrà trovarsi un’altra squadra, e chissà che non possa essere proprio l’Inter. Occhio però alla concorrenza agguerrita del Manchester United, così come riportato da Mundo Deportivo.

News Inter: per Coutinho c’è anche la Juventus

Coutinho è una possibilità concreta per l’Inter, ma riportarlo in Italia non sarà affatto un’impresa facile. I motivi sono tanti, ma uno in particolare spaventa i nerazzurri: l’inserimento nella corsa da parte della Juventus.