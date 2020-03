Calciomercato Fiorentina: Rugani è un obiettivo per la difesa

Calciomercato Fiorentina, Rugani nel mirino di Pradè: addio alla Juventus

Calciomercato Fiorentina – Rugani | E’ uno ambizioso Rocco Commisso, lo ha sia dichiarato sin da subito e dimostrato pure, alla sua prima annata da patron della Fiorentina. Motivo per cui tenderà a trattenere Chiesa ed è pronto a piazzare colpi importanti, come fatto con Frank Ribery nella scorsa estate. La sessione di mercato, prima estiva e poi anche invernale, mette in mostra come e quanto l’idea concreta del numero uno dei viola, sia proprio quella di puntare in alto. La Fiorentina però dovrà anche cedere, questo è fuori discussione, e al centro del mercato in uscita potrebbe esserci uno tra Nikola Milenkovic e German Pezzella. Quest’ultimo è finito nel mirino del Napoli, il capitano dei viola potrebbe dire addio al club di Firenze. E’ per questo che nel mirino di Daniele Pradè, ci sarebbe finito il difensore della Juventus, Daniele Rugani.

Ultime Fiorentina, Rugani e non solo per giugno: Commisso già pronto per il mercato

Ha piazzato già diversi colpi per la sua Fiorentina, Rocco Commisso si proietta già in quello prossimo. Tra gli obiettivi spunta il difensore della Juventus, Daniele Rugani. Come annuncia il Corriere dello Sport, il nome di Rugani era venuto fuori già nelle scorse sessioni di mercato e, ad oggi, resta ancora un obiettivo del club viola. Passata l’infezione del Coronavirus, il calciatore della Juventus tornerà in campo assieme al suo club, ma a fine stagione potrebbe essere addio. Il motivo riguarda anche lo slittamento al 2021 degli Europei. Sì, perché adesso Rugani ha nel mirino l’obiettivo di centrare una convocazione, che passerebbe tramite buone prestazioni e da titolare in Serie A. Un altro big nel mirino è Nikola Maksimovic, che però sembra poter essere blindato dal Napoli: Gennaro Gattuso, al momento, si fida soltanto di lui per la coppia di difesa con il leader degli azzurri, Kostas Manoals.