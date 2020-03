Calciomercato Cagliari, riscatto Nainggolan: Giulini tenta il colpo

Calciomercato Cagliari, Giulini cerca il riscatto di Nainggolan: la situazione

Calciomercato Cagliari – Nainggolan | E’ stato un inizio scoppiettante per il Cagliari, che aveva messo nel mirino l’Europa, ma da un po’ di tempo a questa parte, la situazione è cambiata. E’ arrivato anche il cambio alla guida tecnica, con l’esonero inevitabile arrivato per Rolando Maran. L’approdo di Walter Zenga in Sardegna può cambiare tutto nelle gerarchie cagliaritane e tra queste, c’è l’idea di trattenere ancora Radja Nainggolan. Il presidente Tommaso Giulini sarebbe disposto a fare uno sforzo economico per arrivare al calciatore di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito proprio ai rossoblu.

News Cagliari, Nainggolan potrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei rossoblu: il piano di Giulini

Stando a quanto rivelano i colleghi di Tuttosport, il Cagliari sarebbe intenzionato a piazzare un colpo importante in chiave futura. Si tratta del centrocampista Radja Nainggolan, che verrebbe riscattato dopo l’addio all’Inter. Non vede spazio per lui il tecnico Antonio Conte al centro del suo centrocampo a cinque ed è per questo che, il centrocampista belga, ripartirà al margine della stagione. Una nuova partenza dopo l’addio dello scorso anno assieme ai compagni Perisic e Icardi, finiti rispettivamente in Bundesliga e Ligue 1. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, andrà a tentare il colpo: a fine stagione potrebbe partite l’assalto per confermare, in rossoblu, il proprio numero quattro.