Cagliari, Ceppitelli: “La mia famiglia è a Cagliari ma non li vedo”

Ultime Cagliari| Luca Ceppitelli, difensore e capitano del Cagliari, ha parlato attraverso il suo account Instagram anche dell’emergenza Coronavirus:

“La cosa migliore da fare in questo momento è stare a casa, è fondamentale. La mia giornata tipo? In questo momento la mia giornata è molto flessibile, mi sveglio con calma verso le 9 visto che non c’è molto da fare.

Sto a casa e ne approfitto per godermi una buona colazione, poi faccio un po’ di esercizi, soprattutto per il piede infortunato. Poi cucino, sono costretto perché sono da solo. Da poco ho riscoperto e ripreso la mia console da dj”.

Notizie Cagliari, Ceppitelli parla della sua famiglia

Il centrale ha parlato anche del rapporto con la sua famiglia che è in Sardegna ma che il difensore per ora non può vedere almeno per questi e per i prossimi giorni:

“Famiglia? Inevitabilmente l’unico modo per contattare è il telefono. La mia famiglia vive a Cagliari ormai, hanno deciso da soli di seguirmi. Tuttavia in questo momento, aggiungo, ovviamente, non posso vederli. Dobbiamo resistere, aspetteremo. Mi diverto a video-chiamare gli amici, non l’avevo mai fatto prima ed ho imparato a salutarli in questo modo”.