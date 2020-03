Ultime Napoli, senti Boga: “Sono migliorato ora un club di livello superiore”

Notizie Napoli | Jérémie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ‘The Athletic‘;

“Trasferirmi in Italia e in Serie A è stata la scelta giusta. Il Sassuolo è un top club me.

Qui ci sono tanti ragazzi che vogliono avere spazio per giocare oppure una squadra per mettersi in mostra davanti a un club di livello superiore. In questo momento è una società perfetta per fare questo”.

Chelsea? “Quando ero lì c’erano Willian, Eden Hazard e Pedro Rodríguez. Quando c’era José Mourinho, c’era Mohamed Salah. Dei calciatori incredibili e forti, tuttavia nella mia mente c’era l’idea che potevo giocare. Ma ho pensato che se non avessi avuto spazio per giocare, allora sarei andato in prestito. Ho deciso di fare questa esperienza per migliorarmi e magari ritornare un giorno”.

Notizie Sassuolo, Boga piace al Napoli

Boga piace molto al Napoli di Gennaro Gattuso, che sta spingendo con il Sassuolo grazie al suo ds Cristiano Giuntoli, per acquistarlo la prossima estate. L’attaccante francese naturalizzato ivoriano, pensa solo al campo in questo momento: