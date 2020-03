Ultime Napoli, diretta Instagram tra Salvatore Esposito e Mertens

Calcio Mercato Napoli Mertens | Dries Mertens, attaccante del Napoli, è ormai vicinissimo all’annuncio per il prolungamento del contratto. Nelle scorse settimane, dopo il gol con il Barcellona in Champions League, è arrivato l’incontro tra De Laurentiis e il calciatore belga. Accordo raggiunto per rinnovare con il club azzurro. Adesso manca soltanto la firma e l’annuncio. Mertens firmerà un biennale da 4,5 milioni di euro più bonus di un milione e un premio di 2 milioni di bonus alla firma. Intanto, il calciatore belga, pare abbia mantenuto un patto con il presidente azzurro per non parlare di nessun argomento riguardo il mondo del calcio senza autorizzazione. E’ accaduto nelle ultime ore proprio tra l’attaccante del Napoli e Salvatore Esposito, noto attore di Gomorra, che hanno insieme fatto una video chiamata in diretta su Instagram.

Ultime Napoli, diretta Salvatore Esposito-Mertens: “Non posso parlare, poi mi arriva un’altra multa” [VIDEO]

Durante la diretta Instagram dell’attore Salvatore Esposito, è arrivato a sorpresa Dries Mertens. I due si sono salutati dopo molto tempo e parlato delle ultime vicende legate all’emergenza mondiale del Coronavirus. Intanto, alla domanda su un possibile ritorno in campo nei prossimi mesi, Mertens è stato lucido e non ha risposto, dicendo anche in modo scherzoso: «Non lo so, non posso dire niente. Poi mi arriva un’altra multa».