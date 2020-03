Ultime Fiorentina, Commisso: “Nessuno in pericolo di vita”

Notizie Fiorentina | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Bruno Toscana:

Ultime Fiorentina, parla Commisso

“Io sto bene, adesso dobbiamo andare avanti così e cercandoci di aiutare il più possibile dagli Stati Uniti. Come a Firenze anche io sono a casa con la mia famiglia perché non mi fanno uscire. Mi hanno messo in gabbia ma oggi va bene fare così. Anche noi a Mediacom abbiamo mandato i nostri dipendenti a lavorare da casa. Mi sento in dovere di aiutare Firenze. Abbiamo la figlia di un nostro fisioterapista che adesso è al Meyer. A Torregalli c’è poi anche un altro fisioterapista. A Santa Maria Nuova c’è un preparatore atletico. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita”.

Calciatori positivi Covid-19?

“Questa mattina ho parlato con i giocatori che mi hanno detto di non preoccuparmi, loro hanno il virus. Il dottor Pengue quando eravamo nel Bronx mi ha dato una mano quando ho avuto un malore per il caldo. Io porto sempre il ricordo. Ora c’è mio figlio che è a Firenze, anche lui è fermo in albergo”.