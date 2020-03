Oroscopo di domani 20 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Belle novità in amore grazie all’arrivo di Venere nel weekend. Si avvicina il fine settimana e voi avete bisogno di riposare e staccare la spina dopo una settimana molto faticosa.

Toro. Per voi le relazioni con gli altri sono molto importanti e state cercando di organizzare qualcosa a distanza con le persone che amate. In amore è tempo di fare un passo in avanti per chi vive una storia da molto tempo.

Gemelli. Fatevi trovare pronti perché dalla prossima settimana comincerà un fine mese molto particolare. Saturno è dalla vostra parte e potreste dover fare scelte importanti sia in amore che sul lavoro.

Cancro. Tenete a freno la vostra tensione. Uscite da un momento molto particolare ma la fine del mese vi riserverà un po’ di respiro e buon vento. Direte finalmente basta a ciò che non vi va più.

Leone. Venere in conflitto non vi è d’aiuto. Avete passato giorni molto importanti e difficili e vorreste un po’ di serenità in più. Non riversate sul vostro partner i vostri problemi perché sarà difficile recuperare.

Vergine. Ora è tempo di fermarvi e pensare solo ed esclusivamente al vostro futuro. Vi sentite bloccati e dovete dedicare del tempo solo a voi stessi. Nei prossimi mesi ci saranno notevoli miglioramenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vi portate dietro i malumori dei giorni scorsi. Non siete felici e vi siete barricati nei vostri silenzi dopo alcuni contrasti familiari o in amore. Apritevi di più e rilassatevi, il weekend sarà più felice.

Scorpione. Siate prudenti in amore. Non cadete in tranelli provocati da persone che vi girano intorno e agite con cautela, soprattutto se nel vostro gruppo c’è aria tesa.

Sagittario. Attenzione al rapporto con il partner: potrebbero esserci delle controversie di difficile risoluzione. Usate tanta fantasia, nonostante il momento particolare.

Capricorno. Il momento è quello che conosciamo ma il vostro anno sarà speciale se saprete cogliere le opportunità che vi si presenteranno davanti. Siete delle rocce e non mollerete per qualche settimana complicata.

Acquario. Armatevi di coraggio e affrontate a viso aperto questo periodo particolare. Siete nel bel mezzo di un cambiamento profondo. Vivetelo a pieno e capirete cosa va e cosa no nella vostra vita.

Pesci. Weekend molto interessante: dovrete saper agire ai momenti particolari. In amore dovete porre molta attenzione alla vostra storia. Aspettate e non agite di pancia ora, ci sarà il momento opportuno per decidere cosa fare.