Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizir Napoli, l’agente di Santamaria: “Gioca da Mediano, Giuntoli lo conosce”

Ultime Napoli | Yvan La Mee, agente tra gli altri di Baptiste Santamaria, ha parlato nel corso di un’intervista a Radio Marte:

Notizie Napoli, parla l’agente di Santamaria

“Oggi gioca mediano nel centrocampo a 3 perche il suo allenatore lo vede così, sa giocare da centrocampista anche perchè ha la gamba per fare anche la mezz’ala con ottime capacità di conduzione del pallone. Ha inoltre piedi molto educati, sul corto e sul lungo. In campo è un tuttofare, una macchina a livello fisico. Perché lo chiamano il Kantè bianco? In Francia, quando un giocatore fa più di 10 km a partita lo paragonano subito a lui.

Speriamo che nella prossima stagione potremo essere in Italia, Spagna o Inghilterra, tre campionati nel quale è cercato. L’Angers è una società sullo stile dell’Udinese, fa buone operazioni e sa vendere. Il suo prezzo è di 15-20 milioni, un prezzo buono paragonandolo a quelli che i giocatori del suo livello come Pulgar, Castrovilli e Mandragora per esempio.

Lui con la palla è molto forte e senza palla è molto aggressivo. Il Napoli lo conoscono bene. Giuntoli è una persona molto competente e conosce bene il giocatore, anche Micheli lo ha visionato.

Con Demme e Lobotka non avrebbe spazio? Santamaria fa il centrale ma nasce trequartista e per una vita ha giocato anche come mezzala”.