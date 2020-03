Tweet on Twitter

Notizie Verona: morta la sorella di Badu

Ultime Hellas Verona | Notizia tragica per Badu. Giornata nerissima per il centrocampista del Verona Emmanuel Badu. La sorella Hagar è stata infatti uccisa nelle scorse ore a Berekum in Ghana.

Secondo quanto riportato dal ‘Ghana Guardian’, un uomo avrebbe sparato alla donna. L’assassino sarebbe già stato individuato dalle autorità. Un’esecuzione a sangue freddo visto la da distanza ravvicinata. L’uomo ha lasciato la sorella del centrocampsita a terra senza vita. La forze dell’ordine della ragione di Bono, hanno intensificato i loro sforzi per rintracciare l’omicida.

Secondo quando filtra dal paese africano l’uomo attualmente risulta ancroa nascosto, o ha già lasciato il Ghana per rifugiarsi nella vicina Costa d’Avorio. Il Verona, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha espresso il cordoglio oltre che la vicinanza al centrocampista ex Udinese.

Il Verona, attraverso il proprio account Twitter, ha espresso “i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar“.

Ultime Verona: altra pessima notizia dopo la positività di Zaccagni

Il Verona non vive un buon momento. Mattia Zaccagni è il primo calciatore dell’Hellas Verona a risultare positivo al Coronavirus. Il fantasista di Cesena sta bene: nei giorni scorsi ha avuto qualche linea di febbre.