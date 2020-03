Notizie Udinese, Musso: “Sono a casa e mi alleno, tutto passerà”

Ultime Udiense | Juan Musso, portiere italo-argentino dell’Udinese, ha parlato attraverso i canali ufficiali dai tifosi friulani dicendo la sua sugli ultimi giorni in quarantena in Italia

“Come vivo questo periodo? A casa, con la mia fidanzata. Ci piace guardare la tv e giocare con nostro cane. In più ci teniamo in forma. La società mi invia il programma con l’allenamento che devo fare e io eseguo tutto in casa.

Come mi relazione con i miei compagni? Sfruttiamo un gruppo Whatsapp per tenerci in contatto e farci anche qualche risata. In questo momento passiamo un po’ la giornata insieme. Un messaggio per i tifosi? Chiedo loro di avere pazienza per affrontare al meglio questo momento.

Io sono fermamente convinto che tra poco tutto questo passerà e torneremo insieme a giocare e a far e il tifo anche nel nostro stadio”.

Ultime Udiense: Musso in uscita?

I portiere a fine anno potrebbe lasciare i compagni. La valutazione è di circa 20-25 milioni di euro.

Il portiere piace all’Inter che avrebbe una strategia in mente: cercare di convincere l’Udinese con Radu, rumeno attualmente in prestito al Parma. Una contropartita interessante, anche viste le prestazioni del giocatore nell’ultimo anno a Genova con il Grifone.