Notizie Lazio, Immobile fa polemica: “Porte chiuse? Noi giochiamo per i tifosi”

Ultime Lazio | Immobile fa arrabbiare anche la Lega. Il capocannoniere del campionato Ciro Immobile ha parlato della possibilità di giocare porte chiuse. La Serie A potrebbe arrivare fino in fondo e concludersi giocando a porte chiuse, come è già successo nell’ultima giornata prima dello stop per il coronavirus. Questa eventualità non sembra piacere a tutti, soprattutto a Ciro Immobile. L’attaccante Lazio durante una diretta Instagram ha voluto dire la sua allarmando anche i tifosi.

“Il calcio è della gente, è brutto giocare a porte chiuse. Noi andiamo in campo soprattutto per la gente. LeBron dice che è un altro sport? Ha ragione, questa è una cosa giusta. Giocare a porte aperte o chiuse cambia tutto”.

Ultime Lazio, come cambia la rincorsa scudetto?

La Lazio di Immobile si trova al momento al secondo posto in campionato alle spalle della Juventus e nelle 12 giornate che mancano al termine della stagione spera di ottenere un risultato storico.

Tuttavia le parole di Ciro Immobile non giustificano la situazione. I bianconcelesti sono una delle poche squadre che nelle ultime giornate ha potuto scendere in campo regolarmente a porte aperte. Quindi potrebbe essere penalizzata dal provvedimento, ma la salute viene prima dello sport.