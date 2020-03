Notizie Juventus, anche Pjanic e Khedira escono dalla quarantena

Non solo Higuain: secondo le ultime notizie anche Miralem Pjanic e Sami Khedira hanno abbandonato l’isolamento nel quale versavano a Torino per raggiungere le proprie famiglie.

Ultime Juve, via anche Pjanic e Khedira

Continua la diaspora dei giocatori bianconeri. Dopo l’avventura Higuain, anche il centrocampista bosniaco ed il mediano tedesco hanno lasciato l’Italia per motivi familiari. Una notizia che ha creato comunque scalpore, visto che non sono passati 14 giorni dall’inizio dall’inizio della quarantena per i calciatori bianconeri, coincisa con il contagio di Rugani. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per entrambi il tampone è stato negativo ed il placet da parte della Juventus è stato preventivo, ossia la società era già ampiamente informata.

Juventus news, il caso Higuain

Anche nel caso della “fuga” del Pipita verso l’Argentina per vedere la madre che si è ammalata, l’approvazione era già arrivata da parte del club ma, nonostante questo, gli addetti all’aeroporto di Linate hanno voluto contattare prima i vertici della società per farlo partire. Un volo che poi non è stato comunque autorizzato, vista la chiusura delle linee aeree tra Spagna e Italia. L’attaccante così ha dovuto raggiungere Madrid in auto, passando attraverso la Francia e poi nella capitale spagnolo prendere il volo che l’ha portato in Argentina.