Ultime Inter, Materazzi chiaro sull’allarme Coronavirus: “Zhang ha tirato il sasso, sono dalla sua parte”

News Inter – Materazzi sul Coronavirus | E’ tornato a parlare e questa volta non di calcio, l’ex difensore dell’Inter e campione del Mondo nel 2006, Marco Materazzi. In questo momento appare complicato parlare di calcio ed è per questo che, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, i discorsi sono tutti incentrati sull’emergenza che sta vivendo il nostro Paese. L’ex numero 23 dell’Inter ha parlato del contributo da parte di Steven Zhang, patron del club nerazzurro: “L’Inter sta agendo con i fatti. Il presidente Zhang ha tirato fuori giustamente il sasso sull’allarme Coronavirus, io mi sento di dire che sto con lui”.

Le parole dell’ex Inter Materazzi sull’allarme Coronavirus

Arrivano le parole di un ex azzurro e nerazzurro, Marco Materazzi, campione del Mondo nel 2006 nell’impresa in Germania, dicendo la sua sull’emergenza che sta vivendo il Paese, con l’epidemia del Coronavirus. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni della rosea: “Adesso tutti stanno con Zhang, sono state finalmente capite e apprezzate le sue parole. La paura è ora impellente, lui sta aiutando l’Italia ad uscirne. Un’altra cosa che mi è piaciuta è la volontà del popolo di Bergamo, stanno vivendo un messaggio molto difficile, sento spesso il Papu Gomez dell’Atalanta. O ci diamo una regolata o sarà dura venirne fuori. Cosa mi è piaciuto di meno? Il fatto che la gente trovi scuse per cancellare contratti di lavoro. Quella di Brescia è stata una vigliaccata: ho il massimo rispetto della fede, ma convocare gente esonerata per rompere il contratto è una vigliaccata”.