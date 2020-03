Mercato Milan, Rangnick più lontano: tempi prolungati, ripensamenti del tedesco

Tweet on Twitter

Mercato Milan: Rangnick, si complica la pista

Mercato Milan Rangnick | La stagione del Milan è stata fin qui piuttosto altalenante, e i risultati conseguiti finora da Pioli non hanno soddisfatto in pieno la dirigenza, o quanto meno Gazidis, che già diverso tempo sta pensando ad un sostituto. Al di là degli screzi avuti prima con Boban e poi con Maldini, l’ad rossonero con molte probabilità deciderà di cambiare guida tecnica della squadra, magari inseguendo il suo pallino, ovvero Rangnick. L’attuale responsabile dell’area Red Bull è senza dubbio un uomo importante, e che farebbe un gran bene al Diavolo, ma che allo stesso tempo non sarà difficile da raggiungere.

I motivi sono tanti, ma uno in particolare sta tartassando la testa al dirigente greco: un possibile ripensamento, dovuto ai tempi prolungati dell’operazione, a soprattutto al mancato tempo di un’eventuale preparazione. Il Coronavirus ha influito parecchio sullo svolgimento del campionato, e di fatto adesso è tutto slittato. A riportarlo è Tuttosport.

Milan-Rangnick: Gazidis continua a provarci

Che Rangnick possa essere l’uomo giusto per il Milan non ci sono dubbi, si hanno invece per quanto riguarda la fattibilità dell’operazione. Le cose si complicano con il passare dei giorni, ma Gazidis continuerà a provarci costantemente, anche a costo di schierarsi ancora una volta contro qualche altro dirigente.