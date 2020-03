Coronavirus, Serie A: si cerca un accordo per la ripresa degli allenamenti

Coronavirus, i club si accorderanno sulla data della ripresa delle attività: domani la decisione

Coronavirus – Serie A | Il calcio si ferma, assieme a tutto il Paese. C’è bisogno di ottimismo e, ragionando proprio attraverso quest’ultimo, si spera che ben presto possa tornare tutto alla normalità. E’ questo che alberga nei pensieri dei club di Serie A, con l’allarme Coronavirus che però non si placa sull’intera Penisola. Le società e la Lega stessa del calcio italiano, stanno cercando di capire come fronteggiare questa situazione, che si riflette inevitabilmente anche nel panorama calcistico. Tra gli argomenti in auge, pensando per un attimo al calcio giocato, c’è quello della ripresa degli allenamenti. Domani la Lega Serie A si riunirà in call conference per alcune decisioni da prendere tra i club del campionato italiano. L’appuntamento è alle 12 tra le diverse società del massimo campionato italiano e tra le discussioni, si argomenterà su come e quando ci sarà la possibilità di tornare ad allenare sul campo.

Serie A, allarme Coronavirus: quando torneranno ad allenarsi i club del campionato italiano?

E’ difficile stabilire quando rientrerà l’emergenza Coronavirus e di conseguenza anche quando riprenderanno le attività agonistiche sportive. Stando a quanto annunciato dal Corriere dello Sport, nella giornata di domani, la Lega Serie A ragionerà con i club della competizione alla riunione informale in programma domani alle 12. Con l’ipotesi di ripresa del campionato fissata al 3 maggio, restando ottimisti, i medici di ben 19 squadre su 19 sarebbero intenzionati a riprendere le attività in allenamento – solo individuali – precisamente il 3 aprile, per poi trovare allenamento in gruppo per il 13. Alcune società avevano fissato l’appuntamento al prossimo lunedì, ma l’epidemia si è estesa ed è per questo che la decisione sembra non poter trovare conferma. La riunione servirà appunto per fare una chiara analisi sulla situazione, per poter ripartire uniti e tutti insieme, con una scelta definitiva.