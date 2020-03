Coronavirus Juventus, esplode il caso Higuain: fuga in Argentina

Tweet on Twitter

Emergenza Coronavirus, Higuain fugge in Argentina | La paura del Coronavirus ha colpito anche tanti calciatori che nelle ultime settimane sono lontani dalle proprie famiglie e dai propri paesi. Tra questi c’è Gonzalo Higuain che la scorsa notte ha provato a tornare in Argentina per paura del contagio.

Emergenza Coronavirus, Higuain “scappa” in Argentina

L’edizione odierna di Repubblica, l’attaccante della Juventus si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al coronavirus e con un jet privato che lo attendeva in pista. Ciò, ovviamente, contrasta il periodo di quarantena consigliato dalla Juventus ai propri tesserati.