Emergenza Coronavirus, l’iniziativa del Bologna: all’asta le maglie di Orsolini e Palacio

Emergenza Coronavirus, il Bologna scende in campo per la sanità italiana

Il Bologna, come altri club italiani, scende in campo per affrontare l'emergenza Coronavirus in Italia. Il club di Joey Saputo si fa avanti con due iniziative particolari che sono state comunicate nelle ultime ore, per provare a sconfiggere il terribile nemico Coronavirus.

Coronavirus, l’iniziativa del Bologna: all’asta le maglie di Orsolini e Palacio

Due le iniziative del Bologna calcio: la prima riguarda la Fondazione dell’Ospedale Sant’Orsola. Il Bologna è particolarmente legato all’Ospedale e le vicende sanitarie vista l’esperienze recentemente passate con Sinisa Mihajlovic di persona. Non solo la società, ma anche i calciatori e lo staff del club ha versato di propria tasca un contributo, realizzando anche un video per invitare i propri tifosi e tutto il resto del paese a fare lo stesso.

La seconda iniziativa riguarda la campagna #VinciamoNoi lanciata dalla piattaforma Charity Stars. Tutti uniti con l’obiettivo di sostenere la Croce Rossa Italiana, l’Ospedale Sacco di Milano, l’Ospedale San Matteo di Pavia e l’Ospedale Spallanzani di Roma. Anche qui il Bologna ha fatto la propria parte, mettendo all’asta la prima maglia del club di Riccardo Orsolini e la maglia da trasferta (quella bianca) di Rodrigo Palacio. Entrambe le maglie sono anche autografate dai due beniamini. L’asta per entambe si chiuderà venerdì 20 marzo alle ore 18.