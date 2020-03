Coronavirus Italia, annuncio dell’ultim’ora di Giuseppe Conte

Coronavirus Italia Conte annuncio proroga | Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, si sta muovendo e dando aggiornamenti giorno dopo giorno riguardo la situazione d’emergenza in Italia riguardo il Coronavirus. Il calcio anche gioca un ruolo fondamentale in questa lotta contro il virus. Tantissime iniziative benefiche dei club e calciatori che danno il loro supporto ai medici e le istituzioni sanitarie di tutta Italia. Intanto, non mancano le liti tra presidenti e dirigenti per il ritorno in campo. Alcune società convocano i calciatori per riprendere gli allenamenti nonostante la forte emergenza.

Coronavirus, le parole di Conte che annuncia la proroga del blocco totale in Italia

Inevitabile il provvedimento annunciato dal Premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera. Il presidente del Consiglio ha annunciato nelle scorse settimane il blocco totale dell’Italia dichiarandola zona rossa fino al 3 aprile. Ora però tutto cambierà. Nuovi aggiornamenti e provvedimenti da parte del governo, impossibile risolvere tutto entro il 3 aprile. L’Italia è ancora nel pieno del picco del contagio e bisognerà attendere a lungo prima che tutto finisca. Dunque la decisione di Conte di prorogare oltre il 3 aprile la chiusura delle scuole, attività e il blocco totale dunque del paese. Queste alcune delle sue parole:

«Le misure restrittive stanno funzionando, raggiungeremo il picco del contagio che poi comincerà a decrescere, non potremo tornare alla vita di prima già da subito. Impossibile dire di più al momento. Quello che è certo è che i provvedimenti che abbiamo preso in queste settimane riguardo la chiusura delle attività aziendali e individuali del Paese, della scuola, non potranno che essere prorogati ancora alla scadenza attuale del 3 aprile».