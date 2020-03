Coronavirus, la disperazione di Gomez: “Basta uscire, la gente muore ogni giorno!”

Coronavirus Italia Bergamo Gomez | Il Papu Gomez non ci sta. Incredibile anno per la città di Bergamo. L’Atalanta sul campo da calcio si rende protagonista al massimo con un anno indimenticabile per il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. Superato un girone complicato e battuto in maniera netta il Valencia agli ottavi di finale. Intanto ora a Bergamo non c’è più il sorriso che ha portato il calcio in questi ultimi anni. La Lombardia è in piena emergenza Coronavirus, aumenta a dismisura il numero di contagi e morti nella regione e in particolare a Bergamo. In queste ultime ore troppe le persone decedute ed è servito addirittura l’intervento dell’esercito per il trasporto delle salme delle povere persone prive di vita per la cremazione in luoghi diversi da Bergamo. Intanto, il Papu Gomez, simbolo della città di Bergamo e dell’Atalanta, fa un suo appello sui social di Instagram.

Messaggio di Gomez attraverso le storie della propria pagina ufficiale Instagram: “Lo dico a tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi, restate a casa. Basta, basta, basta”.

Il Papu continua con l’appello e invita la gente a restare a casa: “Ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire”.