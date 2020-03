CONI, Malagò: “Tutti gli sport si sono dati una data per riprendere”

CONI | Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a SkySport24. Il numero uno del Comitato Olimpico italiano ha parlato così della ipotesi di rinvio delle Olimpiadi di Tokyo e del campionato:

Coronavirus, parla il presidente del CONI

Queste le parole rilasciate all’emittente satellitare che fanno ben sperar per una veloce ripresa del calcio giocato:

“Abbiamo fatto un giuramento noi dei comitati olimpici e del CIO, non possiamo dire tutti la nostra sulle interpretazioni e sul rinvio delle Olimpiadi. In questo momento di questo argomento ora credo si debba esporre il governo giapponese e Bach (presidente CIO, ndr). Se andate a verificare, tutti gli sport stanno mettendo una data per riprendere come da programma o meno l’attività. Tutti hanno un’ambizione, una speranza.