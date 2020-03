Calciomercato Roma, El Shaarawy è un obiettivo: in estate l’assalto

Calciomercato Roma: El Shaarawy, ritorno possibile

Calcio Mercato Roma El Shaarawy | La Roma continua il suo mercato, e adesso il pensiero va ovviamente all’estate, quando ci saranno altri colpi da fare, e altri innesti da portare in rosa. Fonseca ha avuto un buon impatto alla sua prima stagione in Italia, ed è possibile che le richieste a Petrachi possano essere ancora una volta sul fronte offensivo, visti i numerosi acciacchi fisici visti quest’anno. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: El Shaarawy.

L’italo-egiziano attualmente milita in Cina, e il suo passato in giallorosso ha lasciato tanto amaro in bocca visto l’addio inaspettato. Adesso però lo scenario è cambiato totalmente, e il club capitolino vorrebbe riportare il giocatore all’ombra del Colosseo. La pista è calda, e in estate potrebbe partire un vero e proprio assalto. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che annuncia anche il gradimento dell’esterno.

News Roma: dentro El Shaarawy, fuori Mkhitaryan?

El Shaarawy è un obiettivo concreto per la Roma, anche vista la situazione riguardante Mkhitaryan. Il giocatore armeno sta disputando un’ottima stagione in giallorosso, e adesso il suo futuro potrebbe cambiare. Le avance sono tante, in particolare da parte dell’Arsenal. Questa la situazione attuale riportata dalla nostra redazione.