Calciomercato Roma, Cristante piace alla Juventus: possibile scambio

Calciomercato Roma: Cristante, Juventus alla finestra

Calcio Mercato Roma Cristante | La Serie A è attualmente ferma, ma il mercato è sempre molto vivo, specie per le big del nostro campionato. La Roma si sta muovendo con intensità nelle ultime settimane, e pare che adesso abbia una nuova questione da risolvere in uscita. Parliamo di Cristante, protagonista di una stagione turbolento, e che si è guadagnato l’interesse della Juventus. Il centrocampista giallorosso è un profilo che piace a Sarri e Paratici, e in estate potrebbe anche arrivare un assalto concreto.

Una notizia importante, e che adesso apre a tante ipotesi, soprattutto per quanto riguarda un possibile scambio: la Roma sarebbe anche disposta a cedere Cristante, ma soltanto di fronte ad una buona offerta, come ad esempio l’inserimento di una contropartita. A quel punto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus metterebbe sul piatto Mandragora, il quale a fine stagione sarà riacquistato dopo il prestito all’Udinese.

Roma-Juventus: altro intreccio di mercato?

Lo scambio è un’opzione fattibile, ma al momento sono solo indiscrezioni. Molto più concreta invece è la questione Smalling, giocatore che la Roma vorrebbe riscattare, e che ad oggi è conteso tra tante squadre, Juventus compresa. Che possa partire un duello per il difensore inglese?