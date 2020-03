Calciomercato Napoli: Boga, pronto l’assalto finale

Calcio Mercato Napoli Boga | Il Napoli guarda al futuro. Il ds Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino da tempo Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che sta disputando una stagione straordinaria. Sul calciatore francese naturalizzato ivoriano ci sono tantissimi club europei, ma il Napoli sembra in prima linea. Il club azzurro sarebbe pronto ad investire circa 20 milioni di euro o anche di più, ma per gli azzurri potrebbe esserci l’ostacolo Chelsea. Il club inglese vanta sull’esterno neroverde ancora una clausola di ricompra di 15 milioni di euro. Il club di Abramovich è intenzionato ad esercitarla in estate per poi venderlo a cifre più alte. Il Napoli non si lascia tagliar fuori e proverà a prenderlo ugualmente.

Calciomercato Napoli: Lozano finanzia Boga, arriva l’ok di De Laurentiis

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, anche a Aurelio De Laurentiis ora ha dato l’ok per avviare la trattativa. Se il calciatore dovesse tornare al Chelsea, il Napoli investirebbe una nuova cifra più elevata rispetto i 20 milioni pronti per il Sassuolo. Il colpo sarebbe finanziato dalla cessione di Hirving Lozano. L’esterno messicano non ha dimostrato di valere i 50 milioni di euro tra cartellino e commissioni spesi in estate e partirà. Anche con Gattuso, Lozano non ha dimostrato di rientrare nel progetto tecnico e quindi sarà ceduto intorno ai 40 milioni per fare spazio a un nuovo acquisto, Jeremie Boga.