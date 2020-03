Calciomercato Napoli, Belotti riflette sull’addio: ADL pronto all’assalto

Calciomercato Napoli, Belotti potrebbe dire addio al Torino: ADL in agguato

Calciomercato Napoli – Belotti | Non è stata una stagione facile quella percorsa dal Torino, club partito con l’obiettivo di raggiungere i gironi di Europa League e catapultato nella zona bassa di classifica. Sì, perché è clamorosamente cambiato l’obiettivo di stagione del club granata, pronto a darsi battaglia – quando si riprenderà a giocare – nelle zone di fondo classifica, per la lotta salvezza. Al centro dell’attacco ci sarà il solito Andrea Belotti, che potrebbe dire addio al club al margine della stagione. Una salvezza ottenuta da capitano, lottando su ogni pallone, e poi addio tra le parti. Potrebbe essere arrivata al capolinea la sua avventura, con l’interesse concreto del Napoli che potrebbe far vacillare le idee di permanenza dello stesso ‘gallo’ Belotti. Il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, starebbe molto spingendo per piazzare l’affare, con Aurelio De Laurentiis in stretto contatto con il suo tecnico. Gli azzurri potrebbero ripartire il prossimo anno da Belotti e Mertens, con la fuga in Premier League di Arkadiusz Milik.

Lo slittamento di Euro 2020 al 2021 avrà messo nei progetti di Andrea Belotti una stagione da protagonista e finalmente in Europa. Sì, perché con la maglia del Torino l’ha solo sfiorata disputando le qualificazioni in estate. Sfide terminate con l’eliminazione per mano del Wolves, all’ultimo turno prima dei gironi. Ha voglia di essere determinante in zone più alte di classifica e calcare i diversi campi in giro per l’Europa. I colleghi di Calciomercato.com hanno fatto il punto sulla situazione legata al centravanti del Torino, con la possibilità dei titoli di coda al margine di questo campionato. Andrea Belotti starebbe ragionando in tal senso, ponendo alla sua carriera nuovi obiettivi. Potrebbe trovarli nel Napoli, squadra che potrebbe affidargli la ‘nove’ in avanti, regalandogli la maglia da titolare e un posto in Europa, Champions o Europa League.