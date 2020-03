Calciomercato Milan, Osimhen nel mirino: il Lille vuole 100 milioni

Calciomercato Milan: Osimhen, prezzo altissimo dal Lille

Calcio Mercato Milan Osimhen | Un Milan scatenato sul mercato, e che da qui a giugno senza ombra di dubbio rivoluzionerà parte della squadra. Questa stagione è stata caratterizzata da parecchi alti e bassi, e con ogni probabilità cambierà qualcosa, magari anche in attacco. La permanenza di Ibrahimovic resta un dubbio amletico per tutti, e intanto la dirigenza sta pensando all’innesto di un altro centravanti, magari diverso per caratteristiche.

Il modus operandi è ben chiaro: puntare sui giovani talentuosi, come ad esempio Osimhen. Classe 98′, 13 gol in 27 partite, e un talento ancora da esprimere completamente. Chiaro però di come il Lille voglia monetizzare il più possibile dal nigeriano, e stando a quanto riportato da Le10Sport, pare addirittura che abbia intenzione di incassare ben 100 milioni di euro. Una cifra altissima per qualsiasi squadra, a maggior ragione per il Milan, che è sotto sorveglianza dal Fair Play Finanziario da diverso tempo.

Ultime Milan: Osimhen si complica, si cambia obiettivo?

Osimhen è un obiettivo concreto, o quanto meno lo era. Il prezzo sparato dal Lille è esagerato, e se davvero la notizia dovesse essere confermata, ecco che il club rossonero sarà costretto a cambiare profilo da seguire. Nei prossimi giorni usciranno altri nomi.