Calciomercato Juventus: Pjanic seguito da 5 big, Tonali il sostituto

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Pjanic, tutte le pretendenti

Calcio Mercato Juventus Pjanic | Un mercato infuocato quello di Serie A, dove tutte le squadre stanno cercando di valutare al meglio tutti gli obiettivi, magari pensando anche a blindare qualche gioiello. Occhio ai movimenti della Juventus, di gran lunga il club più attivo, e che in queste ultime settimane sta cercando di gestire al meglio la situazione legata a Pjanic. Il centrocampista bosniaco – dopo un grande inizio di stagione – è calato parecchio, finendo addirittura in panchina nelle ultime gare.

Un momento davvero negativo, e che rischia di culminare con una cessione in estate. Sull’ex Roma la concorrenza non manca assolutamente, anzi: pare infatti che oltre al solito PSG, ci sia anche il Chelsea, oltre che Manchester City, Barcellona e Real Madrid. 5 big non da poco, con un Pjanic che adesso si ritroverà ancora una volta di fronte ad una scelta. Questa la notizia riportata dal Corriere.

News Juventus: Tonali a centrocampo

Pjanic con molte probabilità dirà addio alla Juventus in estate, e intanto la squadra bianconera sta già prendendo contatti con quello che potrebbe essere il sostituto: Sandro Tonali. Il talento del Brescia è uno dei giocatori più interessanti in Europa, ma prenderlo non sarà affatto facile: Cellino chiede almeno 50 milioni.