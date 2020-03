Calciomercato Juventus, Higuain futuro incerto: i bianconeri studiano il sostituto

Calciomercato Juventus: Higuain, tra rinnovo e partenza

Calcio Mercato Juventus Higuain | La Juventus è come sempre una delle squadre più attente e attive sul mercato, e in questi ultimi giorni il club bianconero sta cercando di gestire al meglio la situazione cessioni. Qualche giocatore lascerà Torino in estate, e tra questi potrebbe esserci anche Higuain. L’attaccante argentino era stato dato per partente qualche mese fa, poi si è deciso per la riconferma, ed ha disputato un’ottima prima parte di stagione.

Da gennaio in poi il calo totale, con prestazioni sotto la media, e un futuro che adesso è tornato ad essere in bilico. Il Pipita balla tra rinnovo e partenza, ora più che mai. Una decisione sarà presa nei prossimi mesi, magari con un incontro tra le parti. Questa la notizia riportata in mattinata da TuttoJuve.

Juventus: chi sarà il sostituto di Higuain?

Higuain potrebbe dire addio a fine stagione, e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Paratici sta già studiando l’eventuale sostituto, e i nomi sul taccuino sono tanti e prestigiosi. A partire da Kane, attaccante del Tottenham che però è valutato sopra ai 100 milioni, fino a Timo Werner, talento europeo che è seguito dalle principali big in circolazione. Poi c’è sempre il solito vecchio pallino Mauro Icardi, sul quale ci sono state delle novità negli ultimi giorni.