Calciomercato Juventus, Ferran Torres: via libera dalla Spagna

Calciomercato Juventus – Ferran Torres | Ha acceso ogni riflettore su di sé il talento spagnolo, giovanissimo, del Valencia. Il centravanti Ferran Torres, che da poco ha compiuto vent’anni, si trova ad essere uno degli oggetti di desiderio dei diversi club mondiali, pronti ad accaparrarsi il calciatore del Valencia. Il telefono della società di Singapore suonerà a lungo e il Valencia dovrà resistere agli assalti, fino all’offerta giusta per il suo valore. E’ quella che tenterà di fare la Juventus, con il CFO bianconero, Fabio Paratici, già a lavoro per piazzare il colpo da regalare a Maurizio Sarri. L’attaccante del club spagnolo è considerato uno dei migliori giovani talenti del calcio mondiale ed è per questo che la società piemontese cercherà di anticipare le altre, in forte concorrenza sul mercato.

Ultime Juventus, via libera per Ferran Torres: il calciatore non rinnoverà con il Valencia

Stando a quanto rivelano i colleghi di Goal, sarebbe a rischio il futuro del giovane centravanti del Valencia, Ferran Torres. Sì, perché con il rinnovo – attualmente in scandenza nel 2021 – che tarda ad arrivare, la Juventus comincerebbe a ragionare. Sarebbe stata rifiutata un’offerta fatta da parte del club valenciano proprio sul prolungamento del contratto, con il calciatore che non ne vorrebbe sapere, almeno per il momento, a trovare un accordo. Fabio Paratici andrà a lavorare proprio in tal senso, cercando di anticipare le altre concorrenti e piazzare magari un clamoroso colpo a zero. Ci sarà da fare una super impresa però, perché tra le concorrenti ci sono Real Madrid e Barcellona.